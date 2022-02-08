Subaru показала гоночный вариант купе BRZ

Японская компания Subaru представила на "домашнем" рынке гоночную версию Cup Car Basic. Она подготовлена подразделением STi для использования в кольцевых автогонках, сообщает Обозреватель.

От своих дорожных собратьев новинка отличается каркасом безопасности, спортивными креслами с 6-точечным ремнем для водителя и 16-дюймовыми стальными дисками. Также из штатной комплектации убрали боковые подушки и шторки безопасности.

Новинка получила каркас безопасности. Источник: Subaru

Под капотом располагается атмосферный 2,4-литровый оппозитный мотор, который развивает 235 л.с. мощности и 250 Нм крутящего момента. Вся эта мощь передается к задним ведущим колесам через 6-ступенчатую "механику" и дифференциал ограниченного трения. Последний получил улучшенное охлаждение. Также с учетом гоночной специфики автомобиль снабдили более эффективным масляным радиатором.

Покупатели смогут приобрести автомобиль в одном из 7 фирменных цветов: двух вариантах синего, красном, белом, серебристом, сером и черном.

Toyota GR86 и Subaru BRZ в исполнении Cup Car Basic. Источник: Subaru

BRZ Cup Car Basic будет доступен исключительно на японском рынке по цене от 3338500 иен ($28934). Новинка предусмотрена для желающих принять участие в фирменном кольцевом чемпионате Toyota Gazoo Racing GR86/BRZ Cup, который стартует в середине июля. Наряду с Subaru в нем будет принимать участие брат-близнец от Toyota.