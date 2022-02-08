Макрон заявил, что добился от РФ деэскалации

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в Москве добился цели деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщает Корреспондент.

"Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута" , - заявил Макрон. ﻿

По его словам, "доверие к Франции (в мире) выросло".

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил﻿, что в Киеве ожидают узнать, какие "сигналы" Макрон привез из Москвы.