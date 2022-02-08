Кулеба сказал, изменилась ли ситуация на границе Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил, какая на сегодня угроза вторжения России в Украину.﻿ Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии, сообщает УНИАН.

"Ситуация безопасности остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ их войск от границы Украины. Не видим пока никаких усилий России по деэскалации. Мы видим, что сейчас базовый сценарий РФ заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы" , – отметил министр.

При этом Кулеба подчеркнул, что Украина готовится к любому сценарию развития ситуации.