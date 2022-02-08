Основные признаки истощенной психики

Когда мы постоянно находимся в состоянии стресса и ничего не делаем для его устранения, тело начинает посылать сигналы, что психика находится в сильном напряжении, сообщает Країна здоров'я.

Плохой сон. Вы можете возвращаться без сна всю ночь или не можете быстро уснуть, хотя до этого днем ощущали сильную усталость. Подобным симптомом часто проявляется стресс.

Повышенная раздражительность. Вас постоянно что-то или кто-то раздражает, и вы быстро теряете терпение? Возможно, проблема совсем не у других, а в том, что ваши нервы из-за постоянного напряжения все хуже справляются с рутинным стрессом.

Перепады настроения. Изнуренная стрессом и отсутствием отдыха психика влияет на то, что гормоны "выходят из строя", и следствием этого становится изменчивое настроение – в течение дня оно может меняться от радости и сил до ощущения тотального несчастья и рыдания.