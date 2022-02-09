Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022

Рейтинг стран с наиболее привлекательной инвестиционной недвижимостью для получения гражданства или вида на жительство возглавили ОАЭ, Испания, Черногория, Турция и Португалия, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют результаты Индекса недвижимости-2022, рассчитанного компанией Henley & Partners в сотрудничестве с агентством Deep Knowledge Analytics.

Исследование охватывает 16 стран, анализирует их по 30 разным параметрам и учитывает свыше 300 элементов данных. Среди основных параметров: репутация, качество жизни, размер ВВП, сумма инвестиций и 0стоимость недвижимости, доход от аренды, требования к проживанию и владению, ликвидность и лояльность к криптовалютам.

Индекс недвижимости возглавил Эмират Дубай в ОАЭ, получив самые высокие оценки по доходности от аренды и стоимости недвижимости по сравнению с другими крупными международными центрами. Привлекательность местной недвижимости подкрепляется также репутацией страны как безопасной для проживания, условиями трудоустройства и силой экономики.

Испания занимает второе место в общем рейтинге благодаря наивысшему баллу по параметру ВВП. Страна является одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость в Европе. Иностранные граждане могут без ограничений инвестировать в жилую, коммерческую или земельную собственность как на материке, так и островах.

Третье место в Индексе занимает Черногория, которая стала одним из предпочтительных направлений для жизни и переезда инвесторов, а также покупки недвижимости в Средиземноморье. Ассортимент недвижимости варьируется от прибрежных до горнолыжных курортов. Отсутствие обязательного периода владения или требования к проживанию для инвесторов дали Черногории дополнительные баллы по этим двум критериям. Участники программы Гражданство через инвестиции могут не отказываться от других гражданств при получении черногорского паспорта. В остальных случаях двойное гражданство в Черногории запрещено.

Индекс — интерактивный инструмент, поэтому каждый пользователь может ранжировать его критерии по своему усмотрению. Сделать это можно по ссылке.

Как подчеркнул Якопо Замбони, директор по работе с частными клиентами компании Henley &Partners Switzerland AG: «Индекс недвижимости — потому и уникальный инструмент, что, выбирая один или несколько ключевых параметров, важных именно для клиента, страны могут менять позицию в рейтинге. Например, если инвестор хочет приобрести недвижимость для того, чтобы переехать всей семьей с маленькими детьми и пожилыми родителями, то репутация страны, качество жизни и отсутствие требований к проживанию будут ключевыми параметрами. А если инвестор хочет купить недвижимость только с целью заработка, то нужно смотреть на параметры доходности и ликвидности. Индекс недвижимости позволяет это сделать» .

В целом, в 2021 году компания Henley & Pаrtners зафиксировала 80% рост запросов по инвестиционным программам получения гражданства и вида на жительство по сравнению с 2020 годом. Граждане самых разных стран мира все чаще интересуются комбинированным решением — возможностью получить гражданство или вид на жительство страны через приобретение недвижимости.

Henley &Partners — международная компания, работающая в сфере инвестиционной миграции. Компания консультирует частных клиентов по вопросам планирования местожительства, о возможностях получения второго гражданства или вида на жительство через официальные государственные инвестиционные программы.