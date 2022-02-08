Песков: РФ не отказывается от потенциальной встречи Путина и Зеленского

Россия не отказывается от возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского и будет к ней готова, если это поможет "разрубить гордиев узел" на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Что касается встречи [Путина] с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [РФ] будет готова встречаться с кем угодно" , - сказал он.

При этом Песков указал, что для проведения такой встречи необходимо определить ее конечную цель.

"Сначала нужно понять, встречаться [президентам РФ и Украины] с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело" , - сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Песков в свою очередь указывал, что сроки возможной поездки Путина в Турцию пока не определены.