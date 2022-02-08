Сколько денег сэкономила Украина благодаря цифровым услугам

Благодаря запуску полностью автоматических услуг, где не нужно вмешательство чиновников, украинцы экономят миллиарды гривен и тысячи часов своего времени, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Результаты опросов позволяют говорить о значительном экономическом эффекте от внедрения электронных государственных услуг. Текущий уровень пользования онлайн-услугами позволяет оценить реальную экономию в 14,7 млрд грн за 2020-2021 годы" , — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, сегодня Украина стала единственным государством в мире, где государственную помощь можно получить за несколько кликов в смартфоне.

Премьер добавил, что быстрая цифровизация стала возможной, в частности, благодаря введению должности заместителей по цифровой трансформации во всех государственных органах. Он отметил, что формирование новой структуры уже завершается на региональном уровне.