Сердечно-сосудистые заболевания: как избежать

Заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно, инфаркт и инсульт связаны с очень многими факторами. По данным ВОЗ, наибольший вклад в риск внезапной смерти вносят три основных фактора риска: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (дислипидемия) и курение, сообщает Dr. Berg.

Чтобы предотвратить сердечно сосудистые заболевания (сокращенно CCЗ), нужно проводить профилактику и восполнять дефициты. Важно, чтобы минералы и витамины для сердца были в организме в достаточном количестве.

Первичная профилактика включает рациональный режим труда и отдыха, увеличение физической активности, ограничение поваренной соли, отказ от алкоголя и курения, снижение калорийности пищи и массы тела. По сути именно первичная профилактика позволяет сохранить рациональные условия жизнедеятельности человека.

﻿Вторичная (медикаментгозная и немедикаментозная) профилактика проводится дифференцированно с группами пациентов с верифицированными ССЗ с целью предупреждения рецидивов заболеваний, развития осложнений у лиц с реализованными факторами риска, снижения заболеваемости и смертности от этих болезней, улучшения качества жизни пациентов.

Смотрите более подробно в видео.