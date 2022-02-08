Глава МИД Германии посетила Донецкую область

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила поселок Широкино в Донецкой области.

Об этом написала в Twitter﻿ первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Вместе с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок посетили Широкино. Когда-то прибрежный поселок у моря, апокалиптически выглядит в 21 веке. Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так. Благодарны Германии за поддержку и содействие в сдерживании России от дальнейшей эскалации" , - заявила Джапарова.