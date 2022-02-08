Revolut стал первым резидентом Дія.City

Британский финтех-стартап Revolut стал резидентом "Дія.City" и планирует открыть более 100 технических вакансий в Украине в 2022 году, заявил операционный менеджер Revolut Дмитрий Стрельчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим инвестировать в Украину. Мы хотим создавать рабочие места здесь. Потому я рад объявить, что Revolut становится первым резидентом "Дія.City" в Украине сегодня. Также мы открываем более 100 вакансий для технических специалистов", - сказал он на "Дия.Саммите" в Киеве во вторник.

По словам Стрельчука, Revolut работает над проектом, в рамках которого лучшие сотрудники компании в Украине смогут получить акции Revolut.