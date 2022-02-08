Зеленский сменил посла Украины в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с поста посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварыча, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 от 8 июля опубликованы на сайте главы государства.

Зварыч ранее занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора департамента информационной политики Украинского внешнеполитического ведомства.

Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году, ранее некоторое время занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.