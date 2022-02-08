Смартфоны за вакцинацию: Федоров рассказал подробности

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев старше 60 лет начнется в апреле 2022 года, рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Интерфакс-Украина.

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап - получение смартфонов - зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году" , - сказал он на брифинге журналистам в ходе "Дия Саммит" во вторник.

По его словам, какие это будут устройства, еще не определено.

На вопрос об источнике финансирования данного проекта вице-премьер не ответил.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал новую государственную программу, в рамках которой все вакцинированные украинцы старше 60 лет могут получить бесплатный смартфон и льготный тариф.

Ожидается, смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.