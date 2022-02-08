Дания повысит готовность армии, чтобы поддержать НАТО

Правительство Дании по рекомендации Минобороны приняло решение о повышении готовности национальных вооруженных сил для обеспечения поддержки усилий НАТО в условиях напряженности вокруг Украины. Об этом, со ссылкой на пресс-релиз военного ведомства королевства, сообщает ТАСС.

Готовность датского батальона, предназначенного для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного-пяти дней. Кроме того, будет повышена готовность к отражению воздушного нападения.

В случае оперативной необходимости на остров Борнхольм будут переброшены два самолета F-16. Подобная мера уже предпринималась "на фоне повышения активности российской авиации вблизи воздушного пространства Дании".

Повышение общей готовности означает, что вооруженные силы не будут, как это было ранее, заниматься выполнением задач на границе и охраной гражданских объектов в Копенгагене. В настоящее время решается, кому будут переданы эти задачи - полиции или ополчению.