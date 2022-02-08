Что постелить на пол вместо ковра: 5 интересных идей

Ошибочный выбор материала для напольного покрытия может испортить весь ремонт и сделать жизнь в доме некомфортной. Пол должен соответствовать ряду критериев – он должен быть красивым, прочным, безопасным и долговечным, сообщает Профиль.

Ковер – комфортное мягкое напольное покрытие, однако это не единственное решение. Есть и другие, менее стандартные варианты, которые можно постелить на пол. У них есть свои преимущества и особенности. Чтобы интерьер был уютным и эстетичным, можно использовать одну из идей, предлагающих замену коврам.

Джутовые циновки

Ценителям экостиля и скандинавского минимализма может понравиться покрытие из прочного джутового шпагата. Безворсовые циновки делают из тропического растения, похожего на тростник. По такой поверхности приятно ходить босиком. Покрытие экологично и легко чистится.

Ковер из искусственного меха

Шкуру из искусственного меха можно постелить и в гостиной, и в спальне. В отличие от натурального, такой мех не требует сложного специального ухода. Шкуры темного цвета можно пылесосить и расчесывать, светлые в дополнение к этому иногда придется сдавать в химчистку. Небольшие коврики с коротким ворсом можно стирать в машине на деликатном режиме.

Утепленный линолеум

Современный утепленный линолеум может имитировать структуру дерева, поэтому его часто используют в современных дизайн-проектах. Покрытие на вспененной основе имеет хорошие шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства. Линолеум обладает высокой износостойкостью и легко моется.

Также линолеум производят на основе из войлока или джута. Такое покрытие будет очень мягким и приятным, но потребует бережного обращения и особого ухода. Утепленный линолеум уместен в детской комнате, спальне и гостиной.

Пробковый пол

Экологичный пробковый пол с красивой текстурой тоже может стать заменой ковру. Покрытие из древесной коры обладает высокой теплоизоляцией и хорошо поглощает шум. Оно упругое и комфортное, за ним легко ухаживать при помощи пылесоса и влажной тряпки. К тому же пробка отталкивает пыль. Такое покрытие нужно беречь от механических воздействий.

Ковролин

Ковролин понравится тем, кто предпочитает ходить по дому без тапочек. Его несложно укладывать, он хорошо сохраняет тепло и имеет приятную, мягкую структуру. Если правильно ухаживать за этим покрытием, оно прослужит долго. Тем не менее ковролин нуждается в частом уходе с помощью специальных чистящих средств. Некоторые виды пятен вывести с него гораздо сложнее, чем с других покрытий.