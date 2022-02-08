Ryanair остановил продажу билетов из двух городов Украины

Лоукостер Ryanair остановил продажу всех билетов из Харькова и Херсона. Билеты невозможно забронировать на ближайшие даты и летнюю навигацию, сообщает Avianews.

Ирландский лоукостер Ryanair полностью остановил продажу билетов из Харькова и Херсона.

При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию, система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов.

Ранее Ryanair планировал оставить шесть международных маршрутов из Харькова: в Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.

Маршрутная сеть лоукостера из Херсона включала полеты в Вену, Краков и Варшаву.

Аэропорт Харьков находится в 40 км от границы с Россией, аэропорт Херсон — в 90 км от Крыма.