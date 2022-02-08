Мокрый снег и до +7°С: погода 9 февраля

Почти всю территорию Украины накроет мокрым снегом, температура воздуха будет держаться выше нуля.

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В среду, 9 февраля, почти по всей стране (кроме восточной части) прогнозируется дневная температура от +3 до +7°С. Ближе к востоку столбики термометров будут опускаться. Так, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем ожидается от +2 до +4°С. На востоке – от -1°С до +2°С. Ночью на западе обещают от -2 до +2°С, на севере, юге и в центральных областях от 0°С до -3°С, а на востоке температура может снизиться до -4°С.

По всей территории Украины ожидается переменная облачность. В западных, северных, восточных и частично центральных регионах прогнозируют мокрый снег. В южной части, в Полтавской и Днепропетровской областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.

В столице Украины, Киеве, 9 февраля столбики термометров покажут от +3°С до +5°С днем и от -1°С до +1°С ночью, ветер 7-12 м/с.