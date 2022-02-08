NASA строит ракету для запуска с поверхности Марса

NASA заключило контракт на создание небольшой легкой ракеты для запуска непосредственно с поверхности Красной планеты, сообщает Сегодня.

Ракета Mars Ascent Vehicle предназначена для сбора образцов горных пород, отложений и атмосферы.

Заключенный с компанией Lockheed Martin Space контракт приблизил американцев к первому роботизированному полету на Марс и обратно.

Цель полета – безопасно доставить образцы на Землю. Этот шаг в конечном итоге поможет отправить первых астронавтов на Красную планету так, чтобы они вернулись домой.

Ракета заберет образцы у марсохода NASA Perseverance. Когда контейнер с образцами будет закреплен, она отправится в обратный полет.

Ракета доставит образцы на Землю в начале-середине 2030-х годов. Разработать ее непросто: корабль должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать суровые марсианские условия.

Он также должен быть достаточно маленьким, чтобы поместиться в посадочном модуле для извлечения проб. Запуск планируется не ранее 2026 года.

Потенциальная стоимость проекта – 194 млн долларов. Период действия начинается не позднее 25 февраля и продлится шесть лет.