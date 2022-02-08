Зеленский ответил Путину на реплику "терпи, моя красавица"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путина на фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". По его словам, Украина действительно красавица, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с лидером Франции.

Ранее такой фразой Путин прокомментировал отношение Украины к Минским соглашениям.

"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор" , - заявил Зеленский.

По его словам, Украина очень терпелива, "потому что это мудрость".