Зеленский ответил Путину на реплику "терпи, моя красавица"
Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту РФ Владимиру Путина на фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". По его словам, Украина действительно красавица, сообщает РБК-Украина.
Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с лидером Франции.
Ранее такой фразой Путин прокомментировал отношение Украины к Минским соглашениям.
"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина очень терпелива, "потому что это мудрость".
"От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну", - заявил Зеленский.