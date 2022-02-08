Украина и Франция договорились о поставке 130 локомотивов Alstom

Глава Укрзализныци Александр Камышын и СЕО компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали соглашение о взаимопонимании относительно поставок 130 локомотивов Alstom, сообщает Новое время.

Украина и Франция договорились о поставке 130 локомотивов французской компании Alstom на общую сумму 900 млн евро.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализацию очень важного проекта о поставке 130 локомотивов кампании ALSTOM на сумму 900 млн. евро" , — заявил Зеленский.

Соответствующее соглашение подписали глава Укрзализныци Александр Камышын и СЕО компании Alstom Анри Пупар-Лафарж.

Он также добавил, что финализирована договоренность о поставке в Украину 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.

Соответствующие рамочные соглашения были заключены в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что Alstom готов локализовать в Украине до 35% производства и обслуживания электровозов.

Alstom открыла представительство в Украине в июле 2018 года и впоследствии подписала меморандум о взаимопонимании с Укрзализницей. Тогда сообщалось, что французская компания планирует предложить УЗ локомотивы Prima T8, которые могут тянуть до 9000 т и двигаться со скоростью 120 км/ч, и локомотивы Prima M4 BoBo для пассажирских перевозок.