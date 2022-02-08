Украина поставила исторический рекорд по экспорту мяса птицы

Украина в 2021 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта мяса птицы. В натуральном выражении поставки продукции составили 459 тыс. т. Годом ранее — 431 тыс. т, сообщает Новое время.

Стоимость реализации мяса птицы на экспорт выросла на 29%, достигнув $716 млн (в 2020-м — $555 млн), сообщает Национальный научный центр Институт аграрной экономики.

В целом в 2021 году Украине удалось увеличить выручку от экспорта мяса и субпродуктов на 30% - до $846 млн. Помимо роста зарубежных продаж мяса птицы, фиксировалось и наращивание в сегменте замороженной говядины, отметил эксперт Института Богдан Духницкий.

Он отметил, что в 2021 году продолжалась дальнейшая диверсификация сбыта мяса и субпродуктов украинского производства. В настоящее время отечественная мясопродукция экспортируется в страны Ближнего Востока, другие части Азии, в страны Евросоюза, СНГ и Африки. При этом доля стран ЕС в стоимостном выражении составила 24%.

Характерной чертой 2021 стало дальнейшее усиление позиций Саудовской Аравии, которая еще в 2020 году впервые возглавила рейтинг импортеров украинского мяса.

Эта страна закупает в Украине исключительно мясо птицы. При этом первые закупки она произвела в 2015 году. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тыс. т на сумму $136 млн. В 2021 году Саудовская Аравия закупила 101 тыс. т украинской мясопродукции на $190 млн, увеличив свою долю в украинском экспорте до 22,5%.

Нидерланды, возглавлявшие в течение 2017−2019 годов топ-10 покупателей украинского мяса, с долей в 16,1% удерживают второе место — с объемами закупок около 58 тыс. т на сумму $136 млн.

Значительны также доли Китая (7,2%), ОАЭ (4,7%), Словакии (4,7%), Азербайджана (3,9%), Беларуси (3,6%) и Казахстана (3,5%).

В общей сложности эти страны принесли две трети доходов от продаж Украиной мяса на внешних рынках.

При этом в течение всего 2021 года украинским экспортерам было запрещено поставлять курятину в ЕС из тех регионов страны, где был выявлен птичий грипп, однако и это существенно не отразилось на итоговых показателях, резюмировал Духницкий.

Как сообщалось, по итогам 2021 года украинский экспорт товаров и услуг составил $68,24 млрд (больше было только в 2011—2012 годах).