В Минцифре оценили рост криптоиндустрии в Украине

Криптоиндустрия в Украине за 2021 год выросла в пять раз. ﻿Об этом, ссылаясь на заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова во время выступления на Diia Summit, сообщает УНИАН.

"Криптоиндустрия должна стать мощным драйвером развития цифровой экономики Украины. Только за 2021 год криптоиндустрия выросла в пять раз. Мне неизвестны другие сферы экономики, которые росли бы такими темпами", – сказал он.

По словам специалиста, только в блокчейн-экосистемы венчурные инвесторы вложили 33 млрд долларов.