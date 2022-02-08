Братья Кличко призвали украинцев вступать в ряды территориальной обороны

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в ряды территориальной обороны, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Вступайте в территориальную оборону! Защитим Украину вместе" , - обращается к гражданам Кличко.

На видео можно увидеть обучение подразделений территориальной обороны Киева. Участники учений рассказывают, почему решили записаться. Среди них - всемирно известный боксер Владимир Кличко, который подал документы в мобилизационном центре 2 февраля.

"Моя мотивация - любовь к моей стране, моему городу, моей дочери, которая здесь ходит в школу, моей семье. И это мотивирует защищать Украину, мой дом" , - сказал Владимир Кличко.

Накануне лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко на заседании Киевсовета призвал депутатов вступать в бригаду территориальной обороны столицы.