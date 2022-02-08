Встреча Зеленского и Макрона: основные моменты

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля, обсудил мирный процесс урегулирования на Донбассе, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

Президент отметил, что Макрон многое делает для Украины.

"Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших сегодняшних переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно с договоренностями, достигнутыми в ходе Парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров Нормандской четверки. Важный шаг на этом пути – активизация диалога на уровне политических советников. Была очень успешная одна встреча, мы рассчитываем на вторую встречу в ближайшие дни. Рассчитываем, что встреча 26 января, которая была в 2022 году, и будущие переговоры уже в Берлине приблизят нас к проведению саммита Нормандии", – заявил Зеленский.

В свою очередь, Макрон сообщил, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы "положить конец украинскому конфликту" . Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин собирается "продолжить исполнять Минские соглашения" , и Зеленский также подтвердил такие намерения.

Президент Франции не стал углубляться в детали, но сказал, что "процесс должен продвигаться независимо от того давления, которое сегодня оказывается на границах Украины" .

Макрон также заявил, что готовятся некие новые механизмы гарантирования безопасности, которые нужно реализовать в ближайший месяц.

Итак, тезисы Зеленского:

общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов;

необходимость экономической поддержки Украины;

встреча лидеров "нормандской четверки", которая может состояться в ближайшее время.

Тезисы Макрона: