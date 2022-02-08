Зеленский заявил, что впервые слышит о "финляндизации" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что он впервые слышит о "финляндизации" Украины, сообщает Новое время.

"Финляндизация Украины? Впервые такое слышу. Мы же не предлагаем никому украинизацию этого или другого государства. Мне кажется, что каждая страна суверенная — этим и прекрасна" , — сказал он.

В свою очередь, Макрон заявил, что не использовал слово "финляндизация" в отношении Украины.

СМИ ранее сообщали, что одной из тем переговоров Макрона и Путина была так называемая "финляндизация" Украины. Это предполагает закрепление за ней внеблокового статуса.