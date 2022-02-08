Зеленский ответил на угрозы Лукашенко о блэкауте

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы лидера Беларуси Александра Лукашенко по поводу прекращения поставок электроэнергии, сообщает Depo.ua.

По его словам, от таких действий Беларуси, в первую очередь, пострадают простые люди.

"У нас с Беларусью товарооборот 6 миллиардов долларов, из которых 1,5 миллиарда экспортирует туда Украина, а 4,5 миллиарда – Беларусь. Когда страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает? В первую очередь простые люди. Если есть желание в каменный век перейти, можно сделать так, но пострадают, к сожалению, люди", – подчеркнул он.

Накануне Лукашенко пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии в случае начала войны с Россией. Кроме этого де-факто президент Беларуси пригрозил прекратить поставки горюче-смазочных материалов.