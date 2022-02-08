Тимошенко о выполнении Минских соглашений: "Даже не думайте!"

Чтобы справиться с возникшими в последнее время вызовами, Украине нужно стать сильной: прекратить искусственный социально-экономический геноцид внутри страны, а также требовать выполнения Будапештского меморандума, который защитит территориальную целостность.﻿ Об этом, со ссылкой на соцсеть лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Очевидно, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых Минских договоренностей. Скажу на понятном языке – даже не думайте!" – предостерегла Юлия Тимошенко.

Она в очередной раз подчеркнула, что реализация Минских договоренностей станет государственной изменой и покушением на само существование страны.

"Украинцы этого никогда не допустят и не простят. И политическое убежище в России засветит не только тем, кто организовал подписание позорных соглашений с террористами, но и тем, кто рискнет их воплотить" , – считает лидер "Батькивщины".

По ее мнению, восстановление территориальной целостности и мира можно достичь по принуждению всех подписавшихся к выполнению Будапештского меморандума и немедленному прекращению искусственного социально-экономического геноцида, который длится последние восемь лет.