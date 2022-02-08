Депутат Кузьминых прибыл на заседание ВАКС

Депутат Кузьминых прибыл на заседание ВАКС

Уличенный во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения, сообщает Интерфакс-Украина.

После перерыва в судебном заседании во вторник для ознакомления адвоката с ходатайством Кузьминых прибыл на судебное заседание.

Ранее ВАКС отказал Кузьминых в участии в заседании в режиме видеоконференции и предоставил адвокату время до 16.00 вторника для ознакомления с материалами ходатайства.

7 февраля НАБУ сообщило о задержании объявленного в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Заседание по избранию меру пресечения должно было состояться в понедельник. Сторона обвинения намерена просить суд об аресте Кузьминых с альтернативой залога.

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