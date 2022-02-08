Депутат Кузьминых прибыл на заседание ВАКС

Уличенный во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения, сообщает Интерфакс-Украина.

После перерыва в судебном заседании во вторник для ознакомления адвоката с ходатайством Кузьминых прибыл на судебное заседание.

Ранее ВАКС отказал Кузьминых в участии в заседании в режиме видеоконференции и предоставил адвокату время до 16.00 вторника для ознакомления с материалами ходатайства.

7 февраля НАБУ сообщило о задержании объявленного в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Заседание по избранию меру пресечения должно было состояться в понедельник. Сторона обвинения намерена просить суд об аресте Кузьминых с альтернативой залога.