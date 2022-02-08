Украина арестовала 14 российских самолетов компании "Газпрома"

Херсонский городской суд арестовал 14 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым. Они принадлежат компании "Газпром-авиа" (100% акций которой контролирует "Газпром") и перевозили пассажиров в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа", сообщает Обозреватель.

Отмечается: самолеты признаны орудиями совершения преступлений.

Указывается, что самолеты арестованы в рамках уголовных производств открытых по ряду статей. В частности:

нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее;

государственная измена;

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

нарушения правил международных полетов.

Также следствие установило, что не менее 37 российских авиакомпаний регулярно летают в АР Крым в нарушение украинского законодательства. Всего по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 263 воздушных судна, совершавшие перелеты в оккупированный полуостров.

Украинские правоохранители время от времени сообщают о новых арестах самолетов российских авиакомпаний за незаконные полеты в оккупированный Крым. К примеру, в начале декабря 2021 года Украина наложила арест на 13 самолетов российского авиаперевозчика "Авиакомпания Смартавиа".