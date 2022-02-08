ЦБ Польши повысил учетную ставку на 0,5 п.п. – до 2,75% годовых

Совет по денежно-кредитной политике Центрального банка Польши повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 2,75%, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение вступает в силу с 9 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе центробанка.

Указывается, что Совет также повысил на 0,5 п.п. ломбардную ставку (до 3,25% годовых), депозитную ставку (до 2,25% годовых), ставку переучета (до 2,80% векселей на годовой основе) и дисконтную ставку (до 2,85% векселей на годовой основе).

Как сообщалось, Совет по денежно-кредитной политике Польши 4 января 2022 года повысил процентные ставки на 0,5%, вследствие чего базовая процентная ставка Национального банка Польши увеличилась с 1,75% до 2,25%.