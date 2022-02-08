"Германия стала заложницей России" - Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Германию «заложницей России» из-за позиции Берлина по газопроводу Северный поток-2, сообщает Новое время.

"Германия действительно является заложницей России. Тут вообще нет вопросов" , — сказал Трамп в эфире Fox Business.

Экс-президент США также раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, который во время пресс-конференции с нынешним американским президентом Джо Байденом не упомянул о закрытии Северного потока-2 в случае вторжения РФ в Украину.