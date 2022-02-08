Зеленский прокомментировал пресс-конференцию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не смотрел пресс-конференцию главы Кремля Владимира Путина 7 февраля, сообщает Новое время.

Во время совместного брифинга с французским президентом Эммануэлем Макроном Зеленский сказал, что не смотрел пресс-конференцию Путина, потому что у него нет времени. На вопрос журналистки о том, как он отреагировал на «открытость» главы Кремля, президент ответил:

«Я считаю, что открытость — это всегда прекрасно, если это правда и не игра, а серьезная открытость и есть понимание, что есть опасность и это не шутка… Мне кажется, это позитивный результат. В принципе, я не очень доверяю словам. Я считаю, что для политика открытость — это конкретные шаги. В нашем случае это шаги по деэскалации… Я считаю, что для этого у этого человека [Путина] все есть».