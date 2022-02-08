Макрон рассказал, что нужно для выполнения Минских договоренностей

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает внесения прояснений в Комплекс мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года для снятия разночтений в тексте, сообщает УНИАН.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон отметил, что благодаря общению с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и общению с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 8 февраля удалось достичь определенных сдвигов, чтобы продвигаться к прогрессу в вопросе безопасности в регионе. Он отметил, что на европейском континенте должен царить такой порядок безопасности, который был установлен после Второй мировой войны.

"Чтобы мы вовлекались не в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а продумывали такие форматы, которые соответствовали бы уменьшению эскалации. И мы должны работать ради того, чтобы сближать наши позиции. И конечно для этого нужно определенное время" , - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что еще надо проговорить определенные позиции и внести определенные прояснения, чтобы снизить натиск России, уменьшить уровень накала ситуации. Он отметил, что поставленные задачи надо реализовывать на базе Минских договоренностей.

"После обсуждения этих вопросов в рамках Трехсторонней контактной группы возможно мы сможем вернуться (к этому) и способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены, и чтобы прояснения, которые будут внесены в ближайшие недели, могли снять разночтения, и главное - способствовать восстановлению взаимного доверия и вернуть атмосферу спокойствия и снять эскалацию" , - сказал Макрон.

Макрон подчеркнул, что Минские договоренности - это инструмент защиты суверенитета Украины.

В Украине и России по-разному понимают выполнение Минских договоренностей. Россия требует от Украины проводить прямые переговоры с боевиками. В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина не будет вести переговоры с российскими марионетками на оккупированном Донбассе, а только с официальными властями России как страны, которая является стороной вооруженного конфликта. В Украине заявляют, что в Минских договоренностях таких формирований как "ДНР" и "ЛНР" не существует.

Также Украина требует от России выполнить положения Минских договоренностей в сфере безопасности, и в частности, перестать стрелять и установить устойчивый режим прекращения огня, передать Украине контроль над оккупированным участком украинско-российской границы.