Кузин сказал, сколько непривитых медработников отстранили от работы

В Украине отстранили от работы 2136 невакцинированных от СOVID-19 сотрудников медицинских учреждений, написал в Facebook главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Новое время.

"С 31 января вступили в силу изменения к приказу, которым был расширен список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19" , — пишет чиновник.

Он уточнил, что среди отстраненных медиков — 216 врачей и 765 медицинских сестер.

Главный государственный санитарный врач добавил — всего отстранено примерно 0,2% от общего количества сотрудников медучреждений.

"Конечно, это не тот результат, который можно назвать положительным или удовлетворяющим. Однако коллапса медицинской системы или же массового отстранения медиков во время пандемии мы уже точно не фиксируем" , — подчеркнул чиновник.

Также, по словам Кузина, всего отстранены 7531 представитель профессий, которые обязаны были вакцинироваться. Среди них больше всего работников коммунальных учреждений — 4578 человек, добавил он. Также не вакцинировались 1001 сотрудник хозяйственного персонала и 154 — административного персонала, уточнил Кузин.