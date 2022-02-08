Глава МИД Испании посетит Украину

Министр иностранных дел ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно совершит визит в Украину. Он будет находиться в стране 8−9 февраля по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы, сообщает Новое время.

По информации МИД Украины, стороны обсудят пути сдерживания РФ от дальнейшей агрессии в отношении Украины.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут поддержка и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии" , — говорится в сообщении.

Также главы МИД Украины и Испании планируют обсудить увеличение объемов торговли и инвестиций между странами.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок находилась в Украине с рабочим визитом с 7 по 8 февраля. В частности, она провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и посетила Донбасс.