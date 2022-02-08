В Финляндии депутат вызвал скандал твитом об Украине и НАТО

Председатель парламентского комитета по иностранным делам и депутат парламента Финляндии Мика Ниикко заявил, что лидеры стран НАТО должны прямо отказать Украине во вступлении в Альянс. Об этом он написал у себя в Twitter наряду с визитом французского президента Эммануэля Макрона в Киев, призвав его "развеять бесперспективные ожидания" при встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает Обозреватель.

Подобная публикация, целиком противоречащая официальной позиции Финляндии по данному вопросу, вызвала шквал критики и хейта. В результате Ниикко пришлось удалить твит и написать новый, как бы извиняющийся и уточняющий.

"Уточнение. Конечно, я считаю, что каждое независимое государство может подать заявку на членство в НАТО. На данный момент членство Украины в НАТО, как я понимаю, нереально. Но продолжать диалог в этом направлении стоит, чтобы снять напряжение" , – обратился политик к своим подписчикам.

Твит с якобы извинениями. Источник: Twitter Мика Ниикко

Однако они явно не оценили такого рода "раскаяние", настояв на том, что парламентская фракция "Истинных финнов", в которую входит Ниикко, должна обязательно разобраться с идеологическими приоритетами своего депутата. Отдельные финны категорически настаивают на отставке оскандалившегося политика.

"Эта ситуация не исправляется полоумными извинениями. Возьмите на себя ответственность за свою чушь и уйдите в отставку с поста председателя комитета по иностранным делам" , – прокомментировал новый твит Артту Ринтанен.

Глава фракции Кай Мюккянен заверил, что политическая сила обязательно отреагирует на инцидент и уже на ближайшем заседании потребует от коллеги объяснений.