Bloomberg: Страны ЕС не поддерживают отключение России от SWIFT

Страны-участники Европейского Союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину, сообщает Деловая столица.

Издание Bloomberg пишет, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки.

По данным Bloomberg, в координации санкций с США наиболее активное участие принимают Германия, Италия и Франция. При этом обсуждение ведется в строгом секрете, чтобы Россия раньше времени не узнала детали. Однако из-за того, что подробности плана неизвестны, к санкциям не могут полноценно подготовиться и некоторые страны ЕС.

Со ссылкой на осведомленных источников Bloomberg отмечает, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина считает необходимым отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в качестве наказания за военную агрессию.