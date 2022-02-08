Порошенко написал тайное письмо Зеленскому

Пятый президент Украины Петр Порошенко направил действующему президенту Владимиру Зеленскому непубличное письмо с призывом оставить распри на фоне внешних угроз, сообщает Сегодня.

Об этом рассказал дипломат Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина 24":

"В одном из интервью пятый президент неожиданно сказал, что он недавно отправил президенту Зеленскому личное письмо, где обратился с одним призывом: давайте оставим внутриполитические дискуссии и эмоции и объединим страну перед угрозой полномасштабной российской агрессии. Я очень надеюсь, что президент Зеленский сигнал получил, и что президент Зеленский продемонстрирует лидерство."

Сам Петр Порошенко ранее рассказал об этом в интервью телеканалу CNBS, которое вышло 3 февраля. Он сказал, что это случилось за 2,5 недели до этого.