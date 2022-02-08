Скандальная блогерша проиграла суд офицеру ВСУ

Соломенский районный суд Киева отказал в иске блогерши Таисии Маламан (Di.rubens) к офицеру Вооруженных сил Украины Анатолию Штефану и Министерству обороны. В то же время суд отказал и во встречном иске, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится на Facebook-странице юридической компании "Миллер". Речь идет об отрывке видео, в котором девушка между Украиной и Россией выбирает последнюю. Этот ролик она назвала сфальсифицированным и потребовала опровержения и компенсацию.

Суд обратил внимание, что блогерша является публичным лицом, а высказывания офицера – оценочным суждением.

"Суд принял во внимание, что блогерша является публичным лицом и пришел к выводу, что высказывания Штефана, хоть и задели ее чувства, но были высказаны в пристойной форме и с использованием выражений, принятых в общении людей. Кроме того, слова являются оценочным суждением об определенных событиях, которые не подлежат опровержению или доказыванию их правдивости" , – сказано в сообщении.

В свою очередь Штефан отметил, что продолжит считать это дело не против него лично, а против ВСУ и Украины в целом.

"За этот год было много почти аналогичных информационных поводов, где лица пытались продвинуть в своих месседжах идеи "русского мира" , – написал он в Facebook.

Маламан хотела, чтобы восьмисекундный ролик, опубликованный Штефаном, был признан сфальсифицированным. Также она требовала 150 тысяч гривен в качестве компенсации за моральные страдания и удаления ее имени из базы сайта "Миротворец".

На этом видео девушка, отвечая на вопрос "Россия или Украина?", выбирает Россию. Ролик называется "Какая твоя любимая страна?", а снимали его на Майдане Незалежности – месте, которое является знаковым для украинцев, на котором они отстаивали свою свободу и независимость.

Кадр из ролика, где блогерша выбирает Россию. Источник: кадр видео

Встречный иск

В то же время суд отказал во встречном иске против блогерши. В нем защита офицера ВСУ просила суд признать недостоверным и опровергнуть видео Маламан, в котором она называет Штефана "позором украинской армии", "фальсификатором", "провокатором и мошенником".

Также в иске было требование о компенсации за моральный вред в размере 300 тысяч гривен, которые офицер обещал передать на благотворительность.

Пост юридической компании "Миллер".

Пост юридической компании "Миллер".