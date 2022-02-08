В Укрпоште озвучили сумму инвестиций в случае покупки банка

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский оценивает дополнительные инвестиции госкомпании в случае покупки банка в 500 млн грн - 1,5 млрд грн, однако эти инвестиции будут растянуты во времени, сообщает Интерфакс-Украина.

"Первоначальные инвестиции - это 500 млн грн, это учитывая IТ-системы и банковскую лицензию. Остальное, включая докапитализацию, – от 500 млн грн до 1 млрд грн. Но мы намерены купить действующий банк. Мы оцениваем инвестиции от 500 млн грн до 1,5 млрд, но на протяжении некоторого времени", – сказал Смелянский в ходе дискуссии в Киевской школе экономики (КШЭ) относительно целесообразности покупки госкомпанией банка во вторник вечером.

Как сообщалось, АО "Укрпошта" обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за разрешением на покупку Альпари Банка, принадлежащего гражданину ОАЭ Бахтари Хедаятоллаху. Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов банк занимал 72-е место (268,9 млн грн) среди 72 действовавших в стране банков.

Первоначально АМКУ сообщил о внесении вопроса о согласовании покупки "Укрпоштой" Альпари Банка на заседание 19 января этого года, однако информация о принятом решении не обнародовалась.