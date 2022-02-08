Столичных учителей уволили за отказ преподавать на украинском

В Киеве после скандала уволили двоих учителей. Они отказывались преподавать на украинском языке, а один из уволенных после замечания ученика разразился оскорблениями в его адрес, сообщает УНИАН.

Уволенные учителя работали в столичном лицее №303 Дарницкого района и школе №152 Деснянского района.

Проверки в указанных заведениях решили провести после обнародованных в сети роликов.

"В частности, речь идет об отказе учительницы немецкого языка лицея применять государственный язык во время образовательного процесса и реакцию на соответствующее замечание ученика, а также применение негосударственного языка учителем истории и оскорбления в адрес учеников специализированной школы №152" , - говорится в сообщении.

"Факт применения негосударственного языка педагогическим работником лицея в образовательном процессе во время проведения занятия по немецкому языку является досадным и единственным случаем, в котором предоставленную надлежащую оценку администрацией и педагогическим коллективом" , – говорится в ответе лицея №303.

Учительнице объявлен выговор, она свою вину признала и приняла решение об увольнении по собственному желанию.

Администрацией школы №152 сообщается, что учителю истории также "был объявлен выговор за нарушение действующего законодательства по вопросам соблюдения педагогической этики, совершение проступков, несовместимых с работой в должности педагогического работника". По заявлению педагогического работника учитель был уволен с работы.