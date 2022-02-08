По всей Украине начались командно-штабные учения ВСУ

В Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022". Военные отрабатывают управление группировками войск (сил) во время ведения боевых действий, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Учения являются плановым мероприятием в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск. Например, в течение прошлого года ВСУ провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из них - 70 командно-штабных учений с привлечением войск.

"В этом году программа боевой подготовки будет не менее насыщенной. Вооруженные силы Украины постоянно готовятся и готовы к реагированию на любые сценарии развития ситуации в сфере безопасности" , - говорится в сообщении.

Главной целью учений "Метель-2022" является наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны. Учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории Украины.