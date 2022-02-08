США обвинили Кремль в искажении "Минска"
Минские соглашения не предусматривают автономию для отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины, как это утверждают представители России, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.
"Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", — говорится в заявлении.
В Посольстве отмечают, что Украина пытается реализовать Минские соглашения, в частности, продлевая действие закона об особом статусе ОРДЛО.
"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла", — заявили в дипмиссии.