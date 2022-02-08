В парламенте Словакии осквернили флаг Украины

Во вторник, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии произошел инцидент с украинским флагом, сообщает УНИАН.

Во время заседания депутаты планировали утвердить оборонное соглашение с США, которое позволило бы американской армии использовать инфраструктуру двух военных аэропортов в Словакии.

Двое депутатов из ультраправой и пророссийской "Народной партии Наша Словакия" Андрей Медвецкий и Петер Крупа заблокировали трибуну, закрыв ее развернутым словацким флагом. Таким образом они планировали сорвать голосование.

В то же время представители провластной партии "Свобода и солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жияк в противовес коллегам вышли к трибуне и развернули флаг Украины. В ответ на это депутат Медвецкий взял бутылку воды и начал обливать флаг Украины и депутатов, которые его держали.

Однако инцидент не испугал депутатов с украинским флагом. Они стряхнули воду и продолжили стоять рядом с трибуной, демонстрируя поддержку Украины. Тогда их однопартийцы Марек Котлеба и Станислав Мизик грубо отобрали украинский флаг и дали пощечину Жияку. От удара слетела защитная маска депутата.

Впоследствии Жияк сообщил, что будет обращаться в полицию с заявлением о похищении флага. Инцидент попал на видео.