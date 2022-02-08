В Хмельницкой области больница взяла кредит, для выплаты зарплат

Славутичская городская больница, что на Хмельнитчине, была вынуждена взять краткосрочный кредит для выплаты заработной платы работникам медучреждения, сообщает УНИАН.

"По состоянию на 7.02.2022 г. КП "Славутичская ГБ" не получила договор на финансирование в 2022 году с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий" , - говорится в заявлении директора больницы Леонида Радзивилюка.

"Так как 7 число — крайний срок выплаты заработной платы работникам, поэтому для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой АО "Ощадбанк" овердрафт (краткосрочный кредит) и выплатить заработную плату работникам больницы" , - добавили в городском совете.

Сумму кредита в учреждении не указали.