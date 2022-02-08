Микрозаработки украинцев могут обложить налогами

В Украине могут обложить налогом 14 видов профессиональной деятельности, которыми украинцы часто занимаются в качестве подработки. Соответствующие изменения внесены в проект налоговой реформы. В частности, обложить налогом могут таксистов, нянь, астрологов и пр, сообщает Обозреватель.

Официальные документы еще не опубликовано. Однако согласно сообщениям СМИ, предполагается, что ставка налога на подобные доходы составит 5,5%. Для его уплаты гражданам необходимо будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат.

Впрочем, налоговая ставка может оказаться и выше 5,5%. В случае, если общая сумма дохода от подработки превысит 153 минимальные зарплаты в год, размер налога увеличится более, чем в 3 раза – до 18%.

Исходя из того, что до октября 2022 года размер минималки в Украине будет составлять 6,5 тыс. грн (потом – 6,7 тыс. грн) речь идет о таких суммах:

994,5 тыс. грн в год (1,025 млн грн в год);

82 875 грн в месяц (84,425 грн в месяц).

При этом отмечается: рассчитывать сумму налога будет налоговая. Плательщик же будет получать через Дію отчеты с информацией о сумме, необходимой к уплате. Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно (по итогам предыдущего месяца).

Какие подработки хотят обложить налогом

Предполагается, что налогом будут обложены 14 видов подработок. В частности: