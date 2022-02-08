В Белом доме воодушевлены встречей Макрона и Путина
Соединенные Штаты воодушевлены предпринимаемыми Францией усилиями по дипломатическому взаимодействию вокруг Украины, а также переговорами французского лидера Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.
"Мы воодушевлены любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию", - сказала она, комментируя визит французского президента в Москву.
При этом Псаки подчеркнула, что в Вашингтоне в настоящий момент не могут дать оценку того, приблизили ли переговоры Макрона и Путина деэскалацию вокруг Украины.
"Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.