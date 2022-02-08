УЕФА начали расследование из-за кричалки украинских болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту возможных действий украинских болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу между сборными Украины и России, сообщает Деловая столица.

"Инспектор УЕФА по этике и дисциплине был назначен для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 г." , — сказано в сообщении пресс-службы УЕФА.

Отметим, во время матча украинские болельщики пели гимн, "Червону руту", а также известную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование из-за "дискриминационного" поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Напомним, 4 февраля в полуфинальном матче Евро-2022 сборная Украины со счетом 2:3 уступила сборной РФ.