Италия отменяет обязательное ношение масок на улице

В Италии с пятницы, 11 февраля, отменят обязательное ношение масок на улице. В местах массового скопления людей и в закрытых общественных помещениях маски остануться обязательными, сообщает Новое время.

До этого времени маска нужна во всех общественных местах — как внутри, так и снаружи. Это правило ввели в декабре 2021 года, когда началась вспышка штамма коронавируса Омикрон.

Сначала ожидалось, что маски на улицах отменят только в белых зонах с низким уровнем риска заражения, но решили по всей стране.

В Италии полностью вакцинировано около 80% людей. Уровень новых случаев и госпитализаций в последние недели постепенно снижается, но количество погибших остается высоким.

С 11 февраля в ночных клубах разрешат возобновить дискотеки, но с определенными ограничениями на количество гостей. В то же время запреты будут действовать только для тех, кто не имеет COVID-сертификата.