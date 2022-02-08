"Классической войны не будет" - Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель не считает, что агрессия России может перерасти в полномасштабную войну в Европе, но Москва может причинить значительный вред Украине другими способами, сообщает Новое время.

"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, в стиле Второй Мировой войны. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 1941 году" , — заявил Боррель в ходе дискуссии Беседы Жана Моне в Вашингтоне.

Глава дипломатии ЕС добавил, что наращивание войск РФ у границы Украины стало причиной острейшего кризиса безопасности в Европе со времен холодной войны.

"Я не думаю, что мы столкнемся с классическими боевыми действиями с применением пехоты, оккупацией городов и захватом территорий. Это не значит, что Россия не способна причинить вред Украине, наступая на ее землю" , — подчеркнул Боррель.

Дипломат отметил, что Россия может дестабилизировать ситуацию другими способами. По его мнению, это может быть:

кибервойна;

политическая дестабилизация;