Чешский миллионер разогнался на авто до 417 км/час: ему грозит тюрьма

В Германии чешский миллионер разогнал автомобиль до 417 км/час и опубликовал видео в Сети, сообщает InfoResist.

Миллионер Радим Пассер находится под следствием из-за того, что набрал очень высокую скорость машины на автомагистрали в земле Саксония-Ангальт. Прокуратура заявила, что если расследование установит виновность Пассера, ему придется выплатить штраф или он лишится свободы сроком до 2 лет.

Водитель опубликовал на YouTube видео поездки на Bugatti Chiron между Берлином и Ганновером, которую он совершил прошлым летом. Именно это привлекло внимание к правонарушению.

В комментариях под роликом миллионер заявил, что на всей дороге была хорошая видимость. Также он добавил, что безопасность была приоритетом. Поездка состоялась в 4:50 в воскресенье. Полиция начала расследование после того, как немецкие СМИ написали о возможном нарушении.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг осудил действия водителя. Он акцентировал, что несмотря на отсутствие в стране ограничения скорости, автомобиль всегда должен быть «под контролем».